Украина разрешила импорт из Польши кормов для скота

Запрет был введен 15 февраля текущего года в связи с зарегистрированным в Польше случаем опасного заболевания - губчатообразной энцефалопатии крупного рогатого скота.

Украина сняла запрет на импорт польских кормов для крупного рогатого скота, который был введен 15 февраля текущего года в связи с зарегистрированным в Польше случаем опасного заболевания - губчатообразной энцефалопатии, сообщила пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

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"С 27 марта запрет на импорт кормов из Польши в Украину снят", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что зафиксированный случай губчатообразной энцефалопатии был единичным и атипичным.

"Согласно Кодексу здоровья наземных животных, принятому Генеральной сессией Всемирной организации по охране здоровья животных, атипичные случаи энцефалопатии не принимаются во внимание при определении официального статуса риска страны. Поэтому указанный случай не имел влияния на официальный статус риска Польши", - пояснили в ассоциации.

Кроме того, добавили в пресс-службе, на сайте Всемирной организации охраны животных Республика Польша была определена страной с незначительным риском относительно этого заболевания. Эта информация также была подтверждена в отчете главного ветеринарного врача Польши.

В то же время запрет на импорт кормов из Польши действовал в Украине, поскольку он был установлен главным государственным ветеринарным инспектором Украины.

"Среди компаний-членов Ассоциации, к примеру, были представители бизнеса - импортеры кормов для непродуктивных животных, которые, собственно, попали под запрет, даже несмотря на то, что компании имели международный ветеринарный сертификат, выданный уполномоченным врачом. А этот сертификат гарантирует качество и безопасность продукции. Однако бизнес был лишен возможности осуществлять импорт", - цитирует пресс-служба слова координатора комитетов ЕБА Оксаны Жарковой.

При этом, отметили в пресс-службе, на сегодняшний день решение главного государственного ветеринарного инспектора о запрете отменено.

Справка УНИАН. Губчатообразная энцефалопатия крупного рогатого скота (коровье бешенство) - опасная нейродегенеративная прионная болезнь, приводящая к необратимым, летальным изменениям в головном мозге заражённых животных. Болезнь представляет опасность для человека и передается при употреблении в пищу мяса больных животных.