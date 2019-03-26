В Украине разработали открытую информационно-справочную систему сортов растений

Система была запущена месяц назад и содержит информацию о более 10 тыс. сортов растений.

Специалисты Украинского института экспертизы сортов растений (УИЭСР) разработали открытую информационно-справочную систему сортов растений "Сорт", содержащую информацию о более 10 тыс. сортов растений, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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В сообщении отмечается, что информационно-справочная система "Сорт" была разработана специалистами УИЭСР и запущена месяц назад. Система доступна для всех заинтересованных лиц и содержит более 10 тыс. сортов растений, которые представлены в Реестре сортов растений Украины.

«Научно-техническая экспертиза сортов растений является необходимым условием ведения эффективного сельскохозяйственного производства и особенно растениеводства. Поэтому научная деятельность института, диджитализация его систем, а также синхронизация сведений, содержащихся в национальных реестрах, с международными являются важной составляющей для дальнейшего развития отрасли», — цитирует пресс-служба слова исполняющего обязанности министра аграрной политики и продовольствия Ольги Трофимцевой.

По словам Трофимцевой, учитывая техническую и научную базу, которой владеет сегодня УИЭСР, а также высококвалифицированный персонал, институт имеет все предпосылки и большой потенциал, чтобы быть ведущим экспертным учреждением по проведению государственной научно-технической экспертизы сортов растений.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2018 года Кабинет министров утвердил создание открытого реестра сортов растений, пригодных для распространения в Украине.