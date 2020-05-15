Канадский зоопарк вернет своих панд в Китай: не хватает бамбука из-за карантина (видео)

Из-за закрытых границ поставки основного корма для больших панд практически остановились.

В канадском зоопарке нечем кормить панд: из-за пандемии коронавируса в стране не хватает бамбука. Поэтому животных вернут в Китай, где для них достаточно пищи.

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Как говорится в сюжете ТСН, две большие панды переехали в зверинец города Калгари два года назад и должны были жить там до 2023 года. Однако директор зоопарка говорит, что из-за закрытых границ поставки корма практически остановились, поэтому животным будет лучше на Родине, где вдоволь бамбука.

Отметим, бамбук является основным рационом больших панд, за день одно животное съедает 40 килограммов такого корма.

Как сообщал УНИАН, многие животные в зоопарках мира скучают из-за отсутствия посетителей в период карантина. Поэтому работники зверинцев развлекают их как могут.