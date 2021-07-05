Руководство зоопарка говорит, что ни одно животное пока не заразилось коронавирусом, однако они хотят предупредить возможные заражения.

Оклендский Зоопарк начал вакцинацию своих больших кошек, медведей и хорьков в рамках предупреждения коронавируса среди животных с помощью экспериментальной вакцины.

Вакцину разработала и подарила зоопарку ветеринарная фармацевтическая компания Zoets в Нью-Джерси.

Руководство зоопарка говорит, что ни одно животное пока не заразилось коронавирусом, однако они хотят предупредить возможные заражения. Первыми уколы получили тигры, черные медведи и гризли, горные львы и хорьки. Следующими прививки получат приматы и свиньи.

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В пресс-релизе руководство зоопарка сообщило, что до сих пор практиковали социальное дистанцирование, а рабочие носили защитную одежду, чтобы защитить уязвимые виды животных.

Компания Zoets подарит более 11 тыс. доз вакцин почти 70 зоопаркам, более десяти заповедникам, учебным заведениям и правительственным учреждениям. Компания начала разработку вакцины, которая может быть использована для домашних животных, в прошлом году.

Зоопарк Сан Диего начал вакцинировать своих приматов в январе после того, как произошла вспышка COVID-19 серед горилл. По крайней мере 75% вирусных заболеваний, в том числе COVID-19, имеют животное происхождение, говорят в ВОЗ. ДНК больших обезьян совпадают с ДНК человека на 98%, и они среди животных наиболее уязвимы перед коронавирусом. Подтвержденные случаи заражения COVID-19 были у горилл, тигров, львов, а также домашних собак и кошек, передает Голос Америки.

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Автор: Ирина Погорелая