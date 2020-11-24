Украину может ждать экологическая катастрофа, если не предпринять решительные действия по противодействию незаконной массовой вырубке леса в Карпатах. Кроме того, возможны материальные убытки, не исключаются и человеческие потери.

Чтобы предотвратить такую ситуацию, в нее должно вмешаться руководство государства. Об этом говорится в петиции на сайте президента Украины, зарегистрированной 11 ноября экоактивистом Андреем Кобриным, сообщает "Обозреватель".

В петиции активист отмечает: масштабы незаконной и неконтролируемой вырубки леса привели к невосполнимым потерям. В частности – из-за мощных паводков, произошедших на Западной Украине в этом году.

Чтобы избежать дальнейшего ухудшения ситуации и возникновения экокатастрофы, Кобрин предлагает:

создать специальный охранный орган на базе Нацгвардии;

расширить границы национальных парков и усилить контроль на этих территориях;

увеличить ответственность за незаконную вырубку леса;

выделить средства на разработку компьютерной программы мониторинга состояния Карпат в реальном времени (так можно будет контролировать незаконные действия в этих пределах);

привлечь общественных активистов, которые борются с уничтожением Карпат, в контролирующие органы;

заручиться поддержкой международной организации GreenPeace.

Автор петиции призывает не дать уничтожить украинские Карпаты из-за человеческой халатности и предотвратить человеческие жертвы.

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На сегодня петицию о спасении Карпат подписали почти 6 тысяч украинцев, а для ее рассмотрения президентом необходимо минимум 25 тысяч подписей.

Ранее СМИ сообщали, что Андрей Кобрин с единомышленниками на собственном продакшене создали фильм, посвященный нынешним наводнениям в Карпатах и их предпосылкам — вырубке лесов.

Такой проект необходим в Украине, ведь настоящие экологические проблемы у нас не освещаются, как признали ранее специалисты Всемирного фонда дикой природы.

А темой экологии, как отмечают эксперты, манипулируют перед выборами. В частности, псевдоэкоактивисты обращают внимание на проблемы в крупных промышленных городах, а такие проблемы, как массовая вырубка лесов, незаконная добыча янтаря, пожары под Чернобылем и на Луганщине, истребление животных, несанкционированные свалки и загрязнение рек "активистов по вызову" не интересует.

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Автор: УНИАН