Загрязнение воздуха в Киеве: военная администрация сообщила хорошие новости

Высокий уровень загрязненности пока остается только в Дарницком районе города.

В Киеве после загрязнения пылью уже улучшилось состояние воздуха. Как отмечается в сообщении в Telegram-канале Киевской городской военной администрации, общий индекс качества воздуха формируется автоматически на основе показателей нескольких основных загрязнителей. Чем ниже показатель, тем лучше качество воздуха.

"В Киеве улучшилось состояние воздуха. Только в Дарницком районе столицы остается высокий уровень индекса качества воздуха. В других районах столицы наблюдается заметное уменьшение загрязненности", - отметили в КГВА.

Так, на киевских стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха наблюдаются такие показатели его загрязненности:

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- просп. Европейского Союза, 64-Г - общий индекс качества воздуха - 21 (очень низкий уровень загрязненности);

- ул. Щусева, 20 - индекс качества - 29 (низкий уровень);

- ул. Туровская, 28 - индекс качества - 30 (низкий уровень);

- просп. Берестейский, 97 - индекс качества - 23 (очень низкий уровень);

- ул. Китаевская, 22 - индекс качества - 34 (низкий уровень загрязненности);

- ул. Харьковское шоссе, 7/1 - индекс качества - 34 (низкий уровень);

- ул. Архитектора Вербицкого, 26 - индекс качества - 75 (высокий уровень).

Загрязнение воздуха в столице - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее в Укргидрометцентре отметили, что в Луганскую область приближается значительное количество пыли с Каспия. Спутник фиксировал мощную пылевую бурю к западу от Каспийского моря из-за увеличения скорости порывов ветра. Кроме нее, в Украину несся и дым от масштабных лесных пожаров в России.

Пыль, которая попала в Украину утром 30 сентября, распространялась на территорию Киевской, Житомирской и севере Винницкой областей с востока. В то же время в воздухе был и ощутимый запах дыма, пришедший с севера.

В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины прогнозировали, что такая ситуация с атмосферным воздухом сохранится, предварительно, до 4 октября, когда направление ветра в Украине изменится на южное и западное.

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