Ученые подчеркивают, что такие большие скопления пингвинов привлекают хищников, которые на них охотятся.

В Антарктике недалеко от украинской полярной станции "Академик Вернадский" собрались тысячи пингвинов.

Об этом сообщила пресс-служба Национального антарктического научного центра. Ученые связывают это явление с потеплением. "Обычно зимой пингвины отплывают немного к северу от украинской станции. Они питаются крилем и нуждаются в открытой воде для охоты, а акваторию вокруг "Вернадского" зимой сковывает лед", - говорится в сообщении.

Полярники отметили, что в последние годы климат существенно меняется, а зимы становятся теплее. Например, в течение этого месяца в радиусе 20 км от станции наблюдались большие скопления пингвинов Дженту или Адели.

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Ученые подчеркивают, что такие большие скопления пингвинов привлекают хищников, которые на них охотятся – морских леопардов и косаток. Поэтому они сейчас тоже держатся вблизи станции.

"Участки открытой воды в районе архипелага Вильгельма, где расположена станция, сейчас можно найти в течение всей зимы. Поэтому теперь пингвины держатся совсем недалеко от станции и, похоже, не собираются кочевать на север. Вот такие последствия изменения климата и потепления можно непосредственно наблюдать в Антарктике благодаря пингвинам", - отметили ученые.

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Автор: Ирина Погорелая