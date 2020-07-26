В реках Закарпатья прогнозируют повышение уровня воды
22:50, 26 июля 2020Экология
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Негативных последствий не прогнозируется.
В Закарпатской области прогнозируют повышение уровня воды в реках / Фото УНИАН
26-27 июля в реках Закарпатской области вероятное повышение уровней воды на 0,3-1,0 м. В то же время негативных последствий не прогнозируется.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
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По данным ГСЧС, в местах прохождения сильных ливней ожидается:
- на малых водотоках – быстротечное повышение уровней воды на 0,3-1,0 м;
- формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных мест.
Кроме того, в горах существует угроза формирования локальных селевых потоков и оползней переувлажненного грунта.
Как сообщал ранее УНИАН, экологи "подыгрывают" чиновникам в вопросе вырубки лесов Карпат.
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