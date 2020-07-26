цей матеріал доступний українською

В реках Закарпатья прогнозируют повышение уровня воды

22:50, 26 июля 2020
Экология
5 0
В Закарпатской области прогнозируют повышение уровня воды в реках / Фото УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Читайте такжеЖурналисты разбирались, что было настоящей причиной наводнен на Закарпатье (видео)

По данным ГСЧС, в местах прохождения сильных ливней ожидается:

  • на малых водотоках – быстротечное повышение уровней воды на 0,3-1,0 м;
  • формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных мест.

Кроме того, в горах существует угроза формирования локальных селевых потоков и оползней переувлажненного грунта.

Как сообщал ранее УНИАН, экологи "подыгрывают" чиновникам в вопросе вырубки лесов Карпат.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter