В реках Закарпатья прогнозируют повышение уровня воды

Негативных последствий не прогнозируется.

26-27 июля в реках Закарпатской области вероятное повышение уровней воды на 0,3-1,0 м. В то же время негативных последствий не прогнозируется.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

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По данным ГСЧС, в местах прохождения сильных ливней ожидается:

на малых водотоках – быстротечное повышение уровней воды на 0,3-1,0 м;

формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных мест.

Кроме того, в горах существует угроза формирования локальных селевых потоков и оползней переувлажненного грунта.

Как сообщал ранее УНИАН, экологи "подыгрывают" чиновникам в вопросе вырубки лесов Карпат.

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