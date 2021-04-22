Фазанов привезли на окраину села и выпустили в камышовую пойму реки.

Почти сотню румынских фазанов вырастили и выпустили на волю в Одесской области.

В селе Заря любители природы решили таким образом пополнить местную фауну новым видом птиц, говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеНа Волыни в дикую природу выпустили пол сотни фазанов (видео)Румынских фазанов часто называют изумрудными из-за зеленоватого цвета крыльев. В этой местности таких птиц еще не было, и работники зоопарка надеются, что пернатые здесь приживутся и начнут размножаться.

Фазанов привезли на окраину села и выпустили в камышовую пойму реки.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ольга Робейко