В Одессе недалеко от аварийного танкера "Делфи" выбросило на пляж мертвого дельфина (видео)

Не исключено, что животное погибло из-за загрязнения моря.

Сегодня в Одессе недалеко от аварийного танкера «Делфи», потерпевшего крушение в 2019 году, выбросило на пляж мертвого дельфина.

Об этом в социальных сетях сообщил одессит Виталий Гилевич, который также обнародовал соответствующую видеозапись.

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Он выразил свое возмущение тем, что танкер уже длительное время остается на пляже «Дельфин», и нефтепродукты загрязняют акваторию, что может сказываться на состоянии флоры и фауны.

Как сообщили журналистам специалисты дельфинария «Немо», погибший дельфин относится к виду «морская свинья».

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2019 года в Черном море возле Одессы, на пляже «Дельфин» потерпел крушение танкер «Делфи» (Delfi) с тремя украинцами на борту. В результате аварии было загрязнено побережье, утечки нефтепродуктов участились с наступлением лета.

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Судовладелец пообещал убрать «Делфи» с пляжа «Дельфин» до 31 марта. В частности, танкер планировали разрезать на части или отбуксировать его целиком. Позже Администрация морпортов разрешила судовладельцу убрать с пляжа танкер до 20 июля. Однако судно так и не убрали с побережья в обещанный срок.

Попытки компании-подрядчика 18 и 25 июля приподнять «Делфи» при помощи буксиров завершились неудачей – тросы не выдержали нагрузки.

АМПУ 23 июля объявила тендер на работы по эвакуации с пляжа «Делфи», конечный срок подачи предложений – 28 августа, стоимость – почти 24 млн 682 тыс. грн.

26 июля на экстренном заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и ЧС Одесской ОГА принято решение признать ситуацию с «Делфи» чрезвычайной. Судовладельцу отказано в продолжении работ.

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