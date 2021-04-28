В Киеве коммунальщики начали очищать дворы многоэтажек от старых автомобильных покрышек.
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Ранее эти покрышки использовались в качестве арт-объектов, ограждений для деревьев, клумб и т.д
По данным специалистов, старые покрышки несут опасность окружающей среде и здоровью людей.
При контакте с водой, землей или при нагревании солнечными лучами они выделяют массу химически активных соединений, которые, попадая в человеческий организм, вызывают тяжелые заболевания.
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