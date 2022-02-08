Поймать его удалось продавцу птиц.

В Индонезии крокодила освободили от мотоциклетной шины, которую он носил на себе пять лет.

Об этом пишет The Guardian.

Жители городка Палу заметили крокодила с мотоциклетной шиной вокруг шеи еще в 2016 году. Все эти годи спасатели пытались выманить раненого крокодила из реки, но безуспешно.

Поймать крокодила удалось местному жителю по имени Тили. 34-летний продавец птиц использовал веревку и курицу в качестве приманки.

Читайте такжеВ Антарктиде гигантский айсберг остановил движение двух исследовательских кораблей (видео)Десятки людей вытащили 5,2-метрового крокодила на берег и срезали шину с его шеи. После этого животное выпустили в воду.

"Я просто хотел помочь, я не могу видеть страдающих животных, которые попали в ловушку", - сказал он.

Его первые две попытки спасти животное потерпели неудачу, потому что веревки были недостаточно прочными, чтобы выдержать вес крокодила.

Защитники природы полагают, что шину могли надеть на голову крокодилу, чтобы заманить его в ловушку.

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии попугай украл камеру GoPro у туристов и снял свое путешествие по парку Фьордленд.

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