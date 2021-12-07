Девушка вместе с друзьями купалась в реке.

В Замбии молодая британка чудом вырвалась из пасти крокодила, когда тот схватил ее зубами за ногу.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Случай произошел тогда, когда 18-летняя девушка была в гостях у своей бабушки. Девушка вместе с друзьями купалась в реке Замбези, но рядом на них караулил здоровенный крокодил.

Читайте такжеВ США аллигатор чуть не оторвал руку смотрительнице на глазах у детей (видео)

Он напал и вцепился в ступню девушки и начал тянуть ее на глубину. Британка отбивалась, как могла, но ничего поделать не могла. Однако на помощь поспешили друзья девушки, которые вырвали ее из страшной пасти рептилии и вытащили на берег реки.

Девушку вертолетом доставили в больницу, где медикам удалось спасти ее ступню от ампутации.

Как сообщал УНИАН, недавно в Мексике туристка из Британии вызволила свою сестру из пасти крокодила. Тогда 28-летние сестры-близняшки плавали в лагуне близ города Пуэрто Эскондидо, и вдруг одну из них затащил под воду крокодил. Женщине удалось вытащить сестру, но в лодку вернулся крокодил. Она не растерялась и начала бить его.

Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Олег Давыгора