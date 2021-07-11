Фермерам запретили использовать некоторые препараты.

В Херсонской области определили причину массовой гибели птиц. В связи с этим в 40-километровой зоне вокруг заповедника "Аскания Нова" запрещено использовать препараты на основе бродифакума.

Об этом рассказал председатель Херсонской облгосадминистрации Сергей Козырь в эфире телеканала "Дом"

"Это перелетные птицы, их в нашей области погибло более 2350 особей. В этом направлении мы работали с Министерством экологии и с Минагрополитики. Мы обратились к ним и получили ответ, что на полях применялся препарат, как оказалось после экспертизы, на основе бродифакума", - отметил Козырь.

По его словам, ведомства запретили бороться с грызунами этими препаратами в 40-километровой зоне вокруг "Аскания Нова". При этом аграриям рекомендовали бороться с грызунами с помощью органических препаратов.

Читайте такжеВ Полтавской области в дикую природу выпустили австралийских кроликов (фото)

"Мы собирали аграриев, с ними проговаривали, этот вопрос на контроле. Сейчас это все прошло. Но все равно мы ждем осени – когда снова начнется обработка полей, и чтобы не допустить повторения с гибелью птиц", - подытожил чиновник.

Гибель птиц в заповеднике "Аскания-Нова"

В январе на Херсонщине полиция начала расследование по факту смерти более 200 краснокнижных журавлей в заповеднике "Аскания-Нова".

23 февраля на территории заповедника зафиксировали гибель еще 187 птиц.

В начале марта в Госпродпотребслужбе заявили, что птицы, которых обнаружили мертвыми 23 февраля, погибли из-за яда против грызунов.

Позже стало известно, что птицы погибли из-за того, что агроном нарушил правила, установленные для борьбы с вредителями.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анастасия Горбачева