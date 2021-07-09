Мужчина разбросал опасные вещества вблизи заповедника.

Более 200 краснокнижных журавлей в заповеднике "Аскания-Нова" вымерли из-за того, что агроном нарушил правила, установленные для борьбы с вредителями.

Об этом сообщают в Каховской окружной прокуратуре.

Прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении агронома ООО по факту нарушения правил, установленных для борьбы с вредителями и болезнями растений (ст. 247 УК Украины).

«В период с декабря 2020 года по январь 2021 года агроном общества допустил нарушение правил, установленных для борьбы с вредителями, игнорируя и нарушая требования применения пестицидов (разложения в жилые норы грызунов), осуществил работы по борьбе с грызунами на полях путем механического разбрасывания по поверхности земли на полях вблизи территории биосферного заповедника «Аскания Нова», - говорится в сообщении.

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Этим был нанесен государству материальный ущерб на сумму 3 миллиона 270 тысяч гривен.

Мужчине грозит наказание в виде уплаты штрафа или ограничения свободы на срок до двух лет.

Гибель птиц в заповеднике «Аскания-Нова»

В январе на Херсонщине полиция начала расследование по факту смерти более 200 краснокнижных журавлей в заповеднике "Аскания-Нова".

23 февраля на территории заповедника зафиксировали гибель еще 187 птиц.

В начале марта в Госпродпотребслужбе заявили, что птицы, которых обнаружили мертвыми 23 февраля, погибли из-за яда против грызунов.

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Автор: Людмила Жерновская