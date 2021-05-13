За последний год немцы приютили очень много животных.

Власти нескольких немецких земель приняли решение лицензировать всех домашних собак.

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Четвероногие в стране сейчас - нарасхват.

За последний год немцы приютили на миллион больше животных, чем до пандемии.

Но оказалось, что далеко не все научились справляться со своими любимцами и нести за них ответственность.

Теперь владельцы должны будут проходить психологический тест, который покажет, насколько сознательным является их желание завести собаку. Также они должны будут продемонстрировать, что животное знает легкие команды.

У новоиспеченных владельцев будет год, чтобы пройти тест. За него нужно будет заплатить 80 евро.

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Автор: Людмила Жерновская