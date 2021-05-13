Власти нескольких немецких земель приняли решение лицензировать всех домашних собак.
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Четвероногие в стране сейчас - нарасхват.
За последний год немцы приютили на миллион больше животных, чем до пандемии.
Но оказалось, что далеко не все научились справляться со своими любимцами и нести за них ответственность.
Теперь владельцы должны будут проходить психологический тест, который покажет, насколько сознательным является их желание завести собаку. Также они должны будут продемонстрировать, что животное знает легкие команды.
У новоиспеченных владельцев будет год, чтобы пройти тест. За него нужно будет заплатить 80 евро.
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