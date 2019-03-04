Спасение озера: на Одесщине селяне, вооружившись вилами и мешками, вышли на охоту за мусором (видео)
11:32, 04 марта 2019Мусор
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Община сплотилась у озера в селе Доброслав - его завалили бытовыми отходами и нечистотами.
В Одесской области несколько десятков селян объединились, чтобы расчистить озеро от мусора и нечистот.
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Крестьяне, вооружившись вилами и мешками, вышли на охоту за мусором. Община сплотилась у озера в селе Доброслав - его завалили бытовыми отходами и нечистотами.
В то же время нашли тех, кто сливает в водоем канализационные отходы, говорится в сюжете ТСН.
"Мы сдесь купались, я помню на озеро ходил с шести лет", - говорит активист.
Теперь на месте пляжей стихийные свалки с тоннами мусора. Местные жители говорят, что доказательства понесут районной власти.
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