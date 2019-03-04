Спасение озера: на Одесщине селяне, вооружившись вилами и мешками, вышли на охоту за мусором (видео)

Община сплотилась у озера в селе Доброслав - его завалили бытовыми отходами и нечистотами.

В Одесской области несколько десятков селян объединились, чтобы расчистить озеро от мусора и нечистот.

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Крестьяне, вооружившись вилами и мешками, вышли на охоту за мусором. Община сплотилась у озера в селе Доброслав - его завалили бытовыми отходами и нечистотами.

В то же время нашли тех, кто сливает в водоем канализационные отходы, говорится в сюжете ТСН.

"Мы сдесь купались, я помню на озеро ходил с шести лет", - говорит активист.

Теперь на месте пляжей стихийные свалки с тоннами мусора. Местные жители говорят, что доказательства понесут районной власти.