На Киевщине поймали два грузовика с львовскими номерами на незаконном сбросе мусора (фото)
В Киевской области полиция обнаружила два мусоровоза с госномерами Львовской области, которые выгружали мусор на стихийной незаконной свалке.
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Как сообщает Отдел коммуникации полиции в Киевской области, два грузовых автомобиля «DAF» сотрудники полиции обнаружили во время разгрузки на стихийной незаконной свалке в Барышевском районе.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Барышевского отделения полиции. Полицейские проводят опрос водителей, устанавливают наличие соответствующих накладных и других разрешительных документов, конечный пункт разгрузки.
Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о задержании данных транспортных средств.