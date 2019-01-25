На Киевщине поймали два грузовика с львовскими номерами на незаконном сбросе мусора (фото)

На данный момент полиция устанавливает наличие разрешительных документов и решает вопрос о возможности задержания этих транспортных средств.

В Киевской области полиция обнаружила два мусоровоза с госномерами Львовской области, которые выгружали мусор на стихийной незаконной свалке.

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Как сообщает Отдел коммуникации полиции в Киевской области, два грузовых автомобиля «DAF» сотрудники полиции обнаружили во время разгрузки на стихийной незаконной свалке в Барышевском районе.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Барышевского отделения полиции. Полицейские проводят опрос водителей, устанавливают наличие соответствующих накладных и других разрешительных документов, конечный пункт разгрузки.

Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о задержании данных транспортных средств.