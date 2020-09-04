В результате утечки концентрация нефтепродуктов в воде в 5,8 раза больше предельно допустимый показатель.

С затонувшего у Одессы танкера "Делфи" (Delfi) произошла очередная утечка нефтепродуктов.

Читайте такжеИстория злосчастного "Делфи": уберут ли танкер до осенних штормов

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный.

Согласно его информации, в результате утечки концентрация нефтепродуктов в воде в 5,8 раза больше предельно допустимого показателя.

«С танкера Delfi снова произошел разлив нефтепродуктов. Вчера специалисты Государственной экологической инспекции Одесской области, обследуя акваторию возле затонувшего судна, заметили пятна и серую пленку серебристого цвета, общей площадью 70 квадратных метров. Этот факт зафиксирован в акте обследования морской акватории и отбора проб воды в месте загрязнения № 144 от 3 сентября 2020 года. Лабораторные исследования показали превышение в воде нормированных значений предельно допустимых концентраций в 5,8 раза. Показатель составил 0,29 мг/дм³, что отмечено в соответствующем протоколе измерений показателей состава и свойств вод», - написал Малеваный.

По его словам, для оперативного устранения загрязнения представителями Одесского филиала ГП «АМПУ» были проведены неотложные работы возле подтопленного танкера с применением сорбента.

Причина разлива нефти в том, что продолжаются работы по стабилизации танкера и его подъему.

Утечка нефтепродуктов произошла из-за того, что с судном продолжают проводить работы по его подъему и стабилизации. Госэкоинспекция сможет исчислить убытки за вред окружающей среде только после того, как танкер Delfi окончательно уберут из акватории Черного моря», - добавил Малёеваный.

Авария танкера «Делфи»: что случилось

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Инна Андалицкая