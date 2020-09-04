С затонувшего у Одессы танкера "Делфи" (Delfi) произошла очередная утечка нефтепродуктов.
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Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный.
Согласно его информации, в результате утечки концентрация нефтепродуктов в воде в 5,8 раза больше предельно допустимого показателя.
«С танкера Delfi снова произошел разлив нефтепродуктов. Вчера специалисты Государственной экологической инспекции Одесской области, обследуя акваторию возле затонувшего судна, заметили пятна и серую пленку серебристого цвета, общей площадью 70 квадратных метров. Этот факт зафиксирован в акте обследования морской акватории и отбора проб воды в месте загрязнения № 144 от 3 сентября 2020 года. Лабораторные исследования показали превышение в воде нормированных значений предельно допустимых концентраций в 5,8 раза. Показатель составил 0,29 мг/дм³, что отмечено в соответствующем протоколе измерений показателей состава и свойств вод», - написал Малеваный.
По его словам, для оперативного устранения загрязнения представителями Одесского филиала ГП «АМПУ» были проведены неотложные работы возле подтопленного танкера с применением сорбента.
Причина разлива нефти в том, что продолжаются работы по стабилизации танкера и его подъему.
Утечка нефтепродуктов произошла из-за того, что с судном продолжают проводить работы по его подъему и стабилизации. Госэкоинспекция сможет исчислить убытки за вред окружающей среде только после того, как танкер Delfi окончательно уберут из акватории Черного моря», - добавил Малёеваный.
Авария танкера «Делфи»: что случилось
- В ноябре 2019 году в Черном море возле Одессы в районе пляжа «Дельфин» потерпел крушение танкер «Делфи» с тремя украинцам на борту.
- В результате аварии было загрязнено побережье, утечки нефтепродуктов участились с наступлением лета.
- Судовладелец пообещал убрать танкер с пляжа еще до 31 марта, затем сроки переносились. Последние попытки в конце июля завершились неудачей.
- 26 июля комиссия по ТЭБ и ЧС Одесской ОГА признала ситуацию с «Делфи» чрезвычайной, судовладельцу отказали в продлении работ.
- 10 августа был подписан трехсторонний договор между АМПУ, компаниями «Краншип» и «Бруклин-Киев», и предпринят ряд подготовительных работ. Работы по подъему выполняет «Краншип», а «Бруклин-Киев» - финансирует сделку.
- 26 августа «Делфи» поставили на ровный киль.
- В начале сентября стало известно, что Хозяйственный суд Одесской области арестовал аварийный танкер «Делфи».
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