Спасатели призывают всех быть гуманными и воздержаться от выжигания сухой растительности.

В Днепропетровской области спасатели достали из пожара совенка.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Facebook.

30-го марта спасатели прибыли на ликвидацию очередного пожара сухостоя на открытой территории вблизи поселка Лобойковка, Петриковского района.

Во время тушения огня они заметили в горящих зарослях маленького совенка.

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"Пожарные достали его из смертоносной ловушки, но со щемящим сердцем заметили, что крылья птенца повреждены пламенем. Спасатели забрали малыша в пожарно-спасательную часть на время его реабилитации", - говорится в сообщении.

Спасатели призывают всех быть гуманными и воздержаться от выжигания сухой растительности.

«Это проявление эгоизма и бессердечия к живым созданиям, которые живут рядом с нами и имеют такое же право на существование, как и каждый из нас!" - подчеркнули в ГСЧС.

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Автор: Денис Прядко