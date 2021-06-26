Состояние животного было настолько тяжелым, что многие ветеринары советовали усыпить Акулину.

Бездомная кошка, которую подорвали петардой на Новый год в Одессе переехала к новым владельцам в Киев.

Теперь у нее есть дом и свой человек, а после инцидента ее советовали усыпить, поскольку животное серьезно пострадало в результате действий живодеров.

Читайте такжеВетеринары усыпили кита, который заплыл на мель Темзы (фото)Состояние животного было настолько тяжелым, что многие ветеринары советовали усыпить Акулину. Но, вопреки всему, кошка выжила, однако жить на улицу не вернулась. Благодаря публикациям в соцсетях, у Акулины появилась хозяйка в Киеве, а недавно еще она обрела кото-сестричку, с которой они подружились, сообщает usionline.com.

Подрыв петардой кошки в Одесе: детали

О том, что в Одессе живодеры подорвали петардой кошку стало известно 12 января.

Раненое животное, пребывавшее в крайне тяжелом состоянии, после новогодних праздников нашла на улице волонтер Кристина Ильева и отвезла в ветеринарную клинику.

Осмотрев кошку, медики пришли к выводу, что злоумышленники затолкали ей в рот петарду, которая впоследствии взорвалась. Кроме того, у животного оторван хвост, за который, как предполагается, его держали.

Согласно установленному диагнозу, у животного раздроблена челюсть (верхняя челюсть и небная кость), внутри пасти – следы сколков зубов, ожоги.

«Кошечка в течение нескольких дней не могла закрыть рот», - сообщили волонтеры.

Животное было прооперировано, но ему предстояло длительное лечение и адаптация. Медики заявили, что даже при благополучном исходе лечения, маловероятно, что эта кошка сможет впоследствии вести нормальный образ жизни.

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Автор: Ирина Погорелая