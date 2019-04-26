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В США продают птицу, которая убила своего хозяина (видео)

10:32, 26 апреля 2019
Спасение видов
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Речь идет о казуаре, который две недели назад во Флориде атаковал хозяина когтями, когда тот поскользнулся и упал у него в клетке. 75-летний фермер погиб от травм.

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Аукцион пройдет в субботу, с молотка уйдут и другие животные погибшего Марвина Хайоса. В частности экзотические страусы, попугаи и обезьяны, всего их около 90.

По жизни Марвин завещал сразу продать всех животных, если с ним что-то случится.

Отметим, казуаров считают самыми опасными птицами в мире.

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Теги: #США#аукцион