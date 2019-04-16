На Львовщине во время пожара на свиноферме погибли 500 свиней (видео)

Из горящего здания спасли еще более тысячи животных.

В Жидачевском районе на Львовщине, во время пожара на территории частного предприятия в огне погибли 500 животных, еще 1100 свиней удалось спасти.

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Как сообщили УНИАН в пресс-центре ГУ ГСЧС во Львовской области, 15 апреля поступило сообщение о пожаре в селе Лещин в здании площадью 1680 кв м, на территории частного предприятия.

Как отмечается в сообщении, на момент прибытия спасателей пожар распространился на значительную площадь.

«Основные усилия были сосредоточены на спасении животных и недопущения переброски огня на соседние здания. Пожар сопровождался интенсивным выделением продуктов горения. В огне погибли 500 животных, из горящего здания удалось спасти 1100 свиней», - отмечается в сообщении.

К ликвидации пожара привлекли 26 спасателей и 8 единиц спецтехники.

Причина возгорания устанавливается.