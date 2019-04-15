В Китае умерла одна из самых редких черепах в мире

Накануне ее пытались искусственно оплодотворить.

В Китае умерла черепаха Свайно, которая считается одной из самых редких в мире.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на китайские государственные медиа.

Черепахе было более 90 лет. Менее чем за сутки до ее смерти китайские ученые пытались искусственно оплодотворить ее, чтобы она дала потомство. Операция прошла удачно, но самка неожиданно умерла.

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Специалисты собираются провести вскрытие тела черепахи, чтобы установить причину смерти.

Также ученые изъяли образцы ткани яичников черепахи, чтобы использовать их в будущем.

По данным китайского издания Suzhou Daily, в мире остались всего три черепахи вида Свайно. Одна самка живет в зоопарке Сунжоу в Китае. Еще две особи — в дикой природе во Вьетнаме, но их пол неизвестен.