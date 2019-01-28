Двух браконьеров на Черниговщине оштрафовали на 40 тысяч гривень за убийство лосей

По информации общественных активистов, браконьеры выгнали животных с заповедной зоны и убили их.

В Черниговской области двух охотников оштрафовали на 40 тыс. грн за убийство двух лосей, произошедшее в 2017 году.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Черниговской области, на прошлой неделе при вмешательстве Прилуцкой местной прокуратуры суд удовлетворил иск в интересах Государственной экологической инспекции в Черниговской области и Рожновского сельского совета Ичнянского района о взыскании с двух физических лиц убытков, причиненных государству нарушением закона в сфере охотничьего хозяйства и охоты.

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При рассмотрении дела суд исследовал исковые требования, учел принципиальную позицию прокуратуры и постановил, что охотники должны уплатить в бюджет 40 тыс. грн убытков за незаконную охоту на животных, в частности, двух лосей.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2017 года о факте незаконной охоты на лосей в Ичнянском районе на территории Рожновского сельского совета сообщили местные жители. Туши животных обнаружили недалеко от места преступления. По информации общественных активистов, браконьеры выгнали животных с заповедной зоны и убили их.

Было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 248 (незаконная охота) Уголовного кодекса Украины.