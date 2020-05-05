На Житомирщине начали восстанавливать леса, уничтоженные масштабными пожарами

В частности, высаживается посадочный материал с закрытой корневой системой.

В Житомирской области уже восстанавливают леса, поврежденные огнем.

Об этом сообщил председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий, передает пресс-служба ведомства.

«По всей стране происходит восстановление лесов, несмотря на карантин работники лесной отрасли продолжают свою основную работу - оберегать и восстанавливать леса. Особенно это важно для тех регионов, которые пострадали от лесных пожаров», - отметил он.

Заблоцкий рассказал, что две недели назад сильный ветер оборвал электрические провода возле лесного массива Богунского лесничества Житомирского лесхоза, возле самого областного центра. И от этого возник пожар. Огонь практически уничтожил двухлетние лесные культуры.

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И теперь лесоводы начали восстанавливать поврежденные огнем лесные участки.

«Сейчас высаживается посадочный материал с закрытой корневой системой. Именно такие саженцы, выращенные по особой технологии в специальных кассетах, можно высаживать на лесных участках в течение всего вегетационного периода, ведь в них (кассетах) в течение длительного периода сохраняется влага и питательные вещества. Это и позволяет растению успешно прижиться на новом месте даже тогда, когда оптимальные сроки для посадки обычных саженцев прошли», - сообщил председатель Гослесагентства.

Как сообщал УНИАН, пожары на Житомирщине начались 4 апреля. Огонь из лесов распространялся на населенные пункты, сгорели десятки жилых домов. Полиция Житомирщины открыла ряд уголовных производств по фактам масштабных пожаров в лесах.