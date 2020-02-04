73-летняя Шер стала лицом новой кампании модного бренда Dsquared2

Кампанию для Dsquared2 снял дуэт фотографов Мерта Аласа и Маркуса Пигготта.

73-летняя певица Шер стала лицом кампании весна-лето модного бренда Dsquared2.

Один из снимков бренд опубликовал в своем Instagram.

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Кампанию для Dsquared2 снял дуэт фотографов Мерта Аласа и Маркуса Пигготта. Съемка также посвящена юбилею Dsquared2, в этом году бренду исполняется 25.

Для Шер это редкий, но не первый опыт съемок в модных кампаниях: она, например, снималась в кампании Marc Jacobs, посвященной коллекции осень-зима 2015. Dsquared2, со своей стороны, часто приглашают сняться в рекламе звезд первой величины и супермоделей – среди недавних героинь их кампаний есть Наоми Кэмпбелл и Белла Хадид.

Ранее УНИАН сообщал, как Наоми Кэмпбелл полностью обнажилась на съемках новой коллекции Vivienne Westwood.