Берег Черного моря в России оказался усеян мертвыми скатами с обрезанными боками и дельфинами.
Об этом в Instsgram сообщает группа "Новороссийск Новости".
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"Сегодня в районе Джемете берег Чёрного моря усеян мёртвыми скатами с обрезанными боками. Очень печальное зрелище", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что за последние дни не менее семи дельфинов было обнаружено около Геленджика.
"Все погибшие дельфины – белобочки. На вид здоровые и упитанные", - сказано в сообщении.
Пока самая вероятная причина гибели – деятельность человека: "В эти дни на этом участке моря было много сейнеров – дельфины попадали в тралы, это сети, собирающие все на своем пути, и уже не могли вырваться оттуда и там погибали".
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