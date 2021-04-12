Детеныш пока находится с мамой в отдельном вольере.

В Одесском зоопарке родился верблюжонок.

Читайте такжеВ зоопарке Винницы за несколько дней на свет появились четверо муфлонятКак передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор зоологического парка Игорь Беляков.

По его словам, верблюжонок родился в конце прошлой недели, и пока находится в отдельном вольере вместе с матерью.

Предполагается, что в ближайшее время самку и детеныша переведут в общий вольер.

«Он родился крепким и в настоящее время здоровье малыша опасений у специалистов не вызывает», - отметил Беляков.

Одесский зоопарк

Одесский зоопарк расположен возле рынка «Привоз» с 1938 года.

Посещение зоопарка составляет более чем 250 тыс. человек в год. Его коллекция содержит свыше 260 видов, порядка 1570 экземпляров животных, в том числе около 50 видов занесены в Красную книгу Украины и Международную Красную книгу.

Зоопарк занимает площадь 6,3 га, около 4 га из которых являются экспозиционными.

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Автор: Лариса Козовая