Команда ученых испытала эйфорию от удивительного открытия.

В лесах Индонезии ученые выявили ехидну Аттенборо. Долгое время специалисты полагали, что этот вид млекопитающих вымер.

Исследователям Оксфордского университета удалось записать четыре коротких ролика этой ехидной, снятых фотоловушкой в Циклоповых горах Индонезии, передает Би-би-си. "Я был в эйфории, вся команда была в эйфории", - прокомментировал открытие биолог Джеймс Кемптон.

"Это произошло в последний день экспедиции, мы увидели животное на записи самой последней камеры, на самой последней SD-карте", - поделился подробностями специалист. Он добавил, что им пока не известно, насколько велика и устойчива популяция этого вида.

Видео дня

Кемптон с командой ученых проводил многомесячную экспедицию по не исследованным районам Циклоповых гор в Индонезии, где на высоте около 2 тыс. м над уровнем моря растут труднопроходимые тропические леса. Кроме ехидны Аттенборо, ученые нашли новые виды насекомых и лягушек.

Ехидны Аттенборо

Считается, что эти животные появились около 200 млн лет назад, когда на Земле жили динозавры. Из четырех видов ехидн у трех есть клюв: ехидна Аттенборо и западная ехидна находятся под угрозой исчезновения.

До этого единственным свидетельством существования этого вида ехидн был экземпляр мертвого животного из музея естественной истории Нидерландов.

Другие открытия в Индонезии

Большая подземная пирамида Гунунг Паданг, скрытая под склоном холма в Индонезии, намного старее британского Стоунхенджа или пирамид Гизы в Египте. Она может стать самым древним мегалитическим рукотворным сооружением.

Ученые подробно изучили потрясающее открытие.

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