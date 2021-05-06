Каспийская нерпа или каспийский тюлень - эндемик Каспийского моря. Вид относится к вымирающим.

Более 150 погибших каспийских тюленей, включенных в Красную книгу, ученые обнаружили на побережье Каспийского моря недалеко от Махачкалы.

Как рассказал "Интерфаксу" координатор природоохранных проектов научно-экспедиционного центра "Морские млекопитающие" Виктор Никифоров, часть особей была без шкур.

"Первый день было порядка чуть больше 30 погибших тюленей. В основном были молодые особи, многие были без шкуры. На второй день мы увидели другую картину, нашли больше 125 погибших животных. Есть и взрослые звери. Картина страшная, через каждые 50-100 метров лежит погибшее животное", - сказал Никифоров.

Читайте такжеУснул и переплыл на льдине Атлантику: у берегов Ирландии засняли редчайшее появление моржа (видео)По его словам, невозможно установить точную причину смерти животных, так как "есть рыболовство, есть загрязнение климата и прочее". Сейчас научно-экспедиционный центр и его партнеры стремятся организовать круглогодичный мониторинг популяции. Никифоров отметил, что проблема является международной.

Кроме того, Никифоров подчеркнул, что, исходя из масштабов ситуации, погибших животных может быть больше, однако пока утверждать этого нельзя.

В пресс-службе СУ СКР по Дагестану сообщили, что следователи республиканского управления проведут проверку по факту гибели тюленей.

Каспийский тюлень

Каспийский тюлень - эндемик и единственное млекопитающее, обитающее в Каспийском море. Из-за постоянной добычи в недавнем прошлом численность этих животных резко снизилась. Сейчас вид находится под угрозой полного исчезновения.

В международной Красной книге каспийский тюлень находится в категории "вымирающие". В Красную книгу РФ был занесен в 2020 году со статусом "редкие". В июле 2020 года после случаев жестокого обращения с тюленями в Мангистау Межведомственная зоологическая комиссия по вопросам рыбного хозяйства приняла решение о внесении каспийского тюленя в Красную книгу Казахстана.

В декабре 2020 года в Дагестане на побережье Каспия были обнаружены более 300 мертвых тюленей. Основные версии гибели, по мнению ученых, связаны с естественным природным фактором.

Выбросы мертвых тюленей на Дагестанском побережье Каспийского моря в последние годы наблюдаются с периодичностью раз в несколько лет. Такие случаи были в 2012 и в 2016 годах.

В ноябре 2016 года выбросы мертвых тюленей на каспийском побережье Дагестана отмечались в конце ноября после длительных продолжительных штормов на Каспии. Было обнаружено 300 разновозрастных особей. Точную причину их гибели тогда установить не удалось.

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Автор: Катерина Комолова