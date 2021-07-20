После завершения реконструкции и установки оборудования неорганизованные выбросы над конвертерным отделением будут локализованы.

На меткомбинате "Азовсталь", входящем в группу "Метинвест", готовятся к реконструкции газоочисток двух конвертеров. Над этим проектом работала компания Primetals Technologies Austria GmbH.

Как сообщили в пресс-службе "Метинвеста", после завершения реконструкции и установки оборудования неорганизованные выбросы над конвертерным отделением будут локализованы.

Читайте такжеВ "Метинвесте" рассказали, за счет чего планируют перевести свои предприятия на экологически безопасное производствоТак, проект предусматривает переход с мокрой системы газоочистки на сухую, установку специальных укрытий для локализации неорганизованных выбросов.

Генеральный подрядчик проекта - ООО "Метинвест Инжиниринг". Сейчас идет реконструкция эстакады энергоресурсов и монтаж металлоконструкций, выполнено бетонирование фундаментов эстакады, ведется закупка основного оборудования для газоочисток.

"... Строя эти газоочистки, группа "Метинвест" смотрит вперед на десятки лет. Тот, кто быстрее реализует прогрессивные проекты, тот в итоге и удержит свои позиции на мировом рынке черной металлургии", - подчеркнул гендиректор "Азовстали" Энвер Цкитишвили.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Григорий Бондарь