В селе Ружин в Житомирской области в реке Роставица только за день подохли тысячи рыбин.
Читайте такжеУбытки от мора рыбы на Житомирщине составили 7,3 миллиона гривенОб этом говорится в сюжете ТСН.
"Берега реки покрылись мертвечиной. Местные уверены – водоем загрязняет молокозавод. Но на предприятии это отрицают и связывают мор с засушливым летом и малым количеством кислорода в воде", – говорится в сюжете.
Отмечается, что рыбоохранный патруль рассматривает обе версии. При этом предварительный ущерб от массового мора рыбы оценили в полтора миллиона гривень.
"Теперь думают, как быстрее убрать мертвую рыбу, чтобы она не загрязняла воду и дальше", – добавляется в сюжете.
Местные жители беспокоятся, что в результате этого может загрязниться и вода в колодцах, которую они пьют.
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