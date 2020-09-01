Предварительный ущерб оценили в полтора миллиона гривень.

В селе Ружин в Житомирской области в реке Роставица только за день подохли тысячи рыбин.

Читайте такжеУбытки от мора рыбы на Житомирщине составили 7,3 миллиона гривенОб этом говорится в сюжете ТСН.

"Берега реки покрылись мертвечиной. Местные уверены – водоем загрязняет молокозавод. Но на предприятии это отрицают и связывают мор с засушливым летом и малым количеством кислорода в воде", – говорится в сюжете.

Отмечается, что рыбоохранный патруль рассматривает обе версии. При этом предварительный ущерб от массового мора рыбы оценили в полтора миллиона гривень.

"Теперь думают, как быстрее убрать мертвую рыбу, чтобы она не загрязняла воду и дальше", – добавляется в сюжете.

Местные жители беспокоятся, что в результате этого может загрязниться и вода в колодцах, которую они пьют.

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Автор: Катерина Шварц