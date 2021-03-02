По словам генерального директора «Метинвеста», заявления компании в части экологии всегда подкрепляются пошаговым планом действий с конкретными показателями.

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа «Метинвест» разрабатывает дорожную карту на ближайшие 10 лет по сокращению выбросов углекислого газа предприятиями группы.

Об этом в интервью The Brussels Times сообщил генеральный директор группы «Метинвест» Юрий Рыженков.

«Сейчас разрабатывается 10-летняя дорожная карта «Метинвеста» по сокращению выбросов CO2. Как только у нас будет понимание, каким образом мы сможем стать углеродно-нейтральной компанией, мы объявим об этом», - сказал Рыженков.

Он подчеркнул, что заявления компании в части экологии всегда подкрепляются пошаговым планом действий с конкретными показателями, которые должны быть достигнуты.

«Хорошие намерения должны подкрепляться реальными шагами, которые нужно сделать для достижения этой цели, и имеющимися ресурсами, чтобы обещания не выглядели голословными. «Метинвест» берет на себя ответственность за каждое данное обещание. Все наши заявления в части экологии подкрепляются пошаговым планом действий с указанием объемов снижения выбросов и стоимости», - добавил он.

Справка УНИАН. Группа «Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН