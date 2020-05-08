В Австрии ледник накрыли "одеялом", чтобы предотвратить его таяние (фоторепортаж)

Обычно австрийские горнолыжные курорты открыты до апреля, и к тому времени большая часть их снега тает под весенним солнцем.

Из-за сокращения сезона в связи с пандемией один из самых популярных горнолыжных курортов Австрии накрыл свой ледник защитной тканью, чтобы предотвратить его таяние.

Об этом сообщает Reuters.

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Обычно австрийские горнолыжные курорты открыты до апреля, и к тому времени большая часть их снега тает под весенним солнцем.

Впрочем, на ледниках снег сохраняется дольше, поэтому тамошние курорты открыты дольше – иногда в течение всего года.

Температура восточных Альп растет быстрее, чем в остальном мире, а ледники погибают. Поэтому на многих ледовых курортах стало привычкой покрывать часть льда, которую чаще всего используют для трасс и подъемов, чтобы защитить ее от яркого горного солнца.

Как сообщал УНИАН, в Восточной Антарктике начал таять самый большой ледник мира.