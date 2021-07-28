Специалисты прогнозируют, что к концу века температура воздуха повысится на 3 градуса, что приведет к изменениям в экосистемах мира.

Последствия изменения климата становятся все более ощутимыми. Времена года сдвинулись, температура воздуха продолжает подыматься, а за дождями все чаще следуют наводнения. За последние 50 лет, по данным ООН, участились опасные природные явления, такие как засухи, штормы, наводнения и экстремальные температуры.

В свежем докладе ООН "Изменение климата 2021: данные физических наук" специалисты прогнозируют, что к концу века температура воздуха повысится на 3 градуса, что приведет к изменениям в экосистемах мира.

В ООН считают, что пандемия COVID-19 "стала предупреждением тому, что ситуация может еще больше ухудшиться, если мы не изменим свое поведение".

За последние 50 лет в мире от засухи умерли 650 тысяч человек, из-за штормов – более 577 тысяч, из-за наводнений – почти 59 тысяч, из-за экстремальных температур – почти 56 тысяч человек.

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Ученые утверждают, что природные катаклизмы являются следствием деятельности человека:

Выбросы парниковых газов;

Сжигание ископаемых видов топлива, угля, газа и нефти;

Активное строительство;

Расчистка земли под земледелие;

Использование энергии;

Выхлопы авто и авиатранспорта;

Вырубка лесов и водно-болотных территорий, которые могли бы накапливать углекислый газ.

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Согласно специальному отчету Межправительственной группы экспертов по изменению климата, рост температуры на полтора градуса приведет к катастрофическим последствиям и неравенству в обществе, не говоря уже о трех градусах, которые прогнозируют специалисты в последнем отчете ООН.

Ученые предупреждают о вероятности вспышек опасных болезней, таких как малярия, лихорадка Денге, аллергия.

Климатические изменения могут повлиять на баланс прав человека - от прав на воду и пищу, к правам на надлежащее жилье. Повышение температуры влияет и на урожайность - заморозки и дожди весной и жара летом уничтожили урожай фруктов и ягод в Украине.

Среди других опасных последствий изменения климата:

Повышение интенсивности и частоты ураганов, наводнений, засухи и штормов;

Опустынивания территорий и снижение запасов воды;

Снижение вылова в рыбной промышленности и уничтожения коралловых рифов;

Потеря ценных сред жилищ, биоразнообразия, важных экосистем.

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Согласно отчету МГЭИК, чтобы предотвратить рост температуры, выбросы парникового газа, производимого человеком, должны сократиться на 50% к 2030 году. Человечество должно перейти на зеленую энергию, чтобы уменьшить производства тепла и электричества. Также важно пересесть с автомобиля на велосипед, так как на транспорт приходится 14% всех выбросов CO2. К примеру, в ООН предлагают использовать не только электромобили, но и электровелосипеды и электросамокаты.

Исполнительный секретарь ООН по изменению климата Патрисия Эспиноса считает, что решения, которые должны быть приняты в этом году, определят, будет ли возможно ограничиться увеличение температуры на полтора градуса, или же мир пойдет по противоположному пути.

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Автор: Денис Прядко