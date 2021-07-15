Еврокомиссия представила план борьбы с изменениями климата до 2050 года.

В ЕС планируют с 2035 года запретить продажу автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями.

Это предусмотрено программой борьбы с изменением климата до 2050 года, получившую название Fit for 55, которую Европейская комиссия представила сегодня, сообщает Deutsche Welle.

Предполагается, что эти меры позволят сократить выбросы двуокиси углерода во всех сегментах европейской экономики, включая производство электроэнергии, автомобильный и жилищный секторы, а также судоходство, авиацию и сельское хозяйство. В 2030 году выбросы должны сократиться на 55% по сравнению с уровнем 1990 года, а к 2050 году их следует свести к нулю.

Один из ключевых пунктов реформы - введение механизма трансграничного углеродного регулирования (ТУР), который предусматривает таможенные сборы с ввозимых в ЕС товаров в зависимости от их углеродного следа. Таким образом в Брюсселе надеются защитить своих производителей, поскольку ужесточение климатического регулирования в ЕС повышает их расходы и ухудшает их конкурентные позиции по сравнению с производителями из стран с менее жестким регулированием.

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Еще один основной пункт климатической программы ЕК - расширение действующей системы торговли квотами на выбросы CO2 (ETS) путем включения в нее новых отраслей экономики, что должно ускорить темпы декарбонизации. Так, Брюссель хочет ввести квоты на выбросы, производимые автомобильным сектором и при обогреве зданий.

Евросоюз намерен существенно ужесточить стандарты выбросов для новых автомобилей в следующие 15 лет. К 2030 году у новых автомобилей должен сократиться выброс вредных газов на 55% по сравнению с 2021 годом. С 2035 года в Евросоюзе должна быть прекращена продажа новых машин с дизельными и бензиновыми двигателями. Кроме того, предлагается на основных автомагистралях в ЕС через каждые 60 километров построить зарядные станции для электромобилей, а через каждые 150 километров - для машин на водородном топливе.

План Еврокомиссии должны утвердить все страны ЕС и Европарламент. Ожидается, что на дискуссии уйдет не менее одного года.

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Автор: Виктория Токарева