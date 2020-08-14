Морские экосистемы не переживут глобальное потепление - ученые

Австралийские ученые пришли к выводу, что потепление океана кардинально изменит видовые сообщества в мировом океане.

Ученые из Университета Аделаиды (Австралия) пришли к выводу, что морские экосистемы не справятся с повышением температуры, вызванным изменением климата, и в результате популяции некоторых организмов, в том числе рыб, сократятся.

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Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Science.

Для того, чтобы провести исследование, ученые воссоздали экосистему из трех местообитаний в заливе Сент-Винсент на территории Южно-Австралийского научно-исследовательского института (SARDI) в Аделаиде, а затем подвергли ее воздействию подкисленной и подогретой океанской воды. По итогам эксперимента выяснилось, что в реальности это может привести к сокращению некоторых морских видов животных и изменениям в пищевых цепях.

«Выявление реакции морских пищевых цепей на изменение климата – критически важный шаг на пути к пониманию уязвимости экосистем к антропогенному воздействию», – объясняет ведущий автор исследования, профессор Иван Нагелькеркен из Института окружающей среды Университета Аделаиды.

На основе проведенного моделирования ученые пришли к выводу, что потепление океана изменит видовые сообщества. Так, численность сорных видов растений увеличится, в то время как популяции других организмов, особенно беспозвоночных животных, сократятся.

Это связано с тем, что трофическая структура оказалась относительно устойчивой к закислению, но не к потеплению. В построенной трофической пирамиде биомасса расширяется в основании и наверху (увеличивается популяция видов этих уровней), но сокращается в центре. По мнению ученых, это может характеризовать переходное состояние, прежде чем морская экосистема превратится в укороченные пищевые цепи с «тяжелым» низом. Под последним подразумевают наличие сорных донных растений.

При этом здоровая трофическая пирамида, как правило, имеет треугольную форму, где большая часть энергетического потенциала находится на нижнем уровне. В других вариантах эти параметры искажены.

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«Морские пищевые цепи, не имеющие возможности адаптироваться к глобальным изменениям, демонстрируют все признаки превращения в систему, где доминируют сорные водоросли. Несмотря на то, что в нижней части пирамиды растений становится больше, энергия от их употребления другими организмами не идет к вершине пищевой цепи», – пояснил соавтор работы, профессор Института окружающей среды Университета Аделаиды Шон Коннел.

Именно поэтому популяции «верхних» видов животных, таких как рыбы, сокращаются. Это, по мнению ученых, вероятно, и произойдет при дальнейшем потеплении климата.

Чем грозит миру глобальное потепление

В марте 2020 года ученые заявили, что большие ледяные щиты Земли, Гренландии и Антарктиды теряют массу в шесть раз быстрее, чем в 1990-х годах из-за потепления.

Потепление морской воды, особенно в феврале 2020 года, ученые назвали причиной масштабной гибели кораллов самого большого на планете рифа.

Летом 2019 года в ООН заговорили о точке невозврата для климата после пожаров в лесах Амазонки.

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Автор: Марина Григоренко