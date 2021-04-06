По мнению экспертов, эко-террористы в Украине обычно появляются тогда, когда есть финансовые интересы, а не экологические.

Злоупотребление эко-тематикой еще больше отвлекает Украину от ее насущных проблем, таких как реальные потери лесов, загрязнение водоемов и уничтожение черноземов.

Такое мнение высказывают многочисленные специалисты в сфере экологии, говорится в сюжете «5 канала».

«Все рейдерские захваты в Украине порождаются действиями именно таких псевдоактивистов общественных», - отмечает доцент, кандидат юридических наук Елена Ярая.

По ее словам, ситуация очевидна: эко-террористы в Украине обычно появляются тогда, когда есть финансовые интересы, а не экологические.

Сотрудники Национального университета биоресурсов и природопользования предупреждают, что такое явление как эко-терроризм в Украине приобретает угрожающие масштабы. При этом это явление запятнывает не только саму экологическую тематику, но и профессию эколога.

«Однозначно, это эко-терроризм, как говорят мои друзья поляки. Иначе не назовешь то, что делается», – отмечает лесовод с 50-летним опытом, директор УНИ лесного и садово-паркового хозяйства Петр Лакида, реагируя на действия активистов, препятствующих очистке ботсада университета от сухостоя.

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Автор: Григорий Бондарь