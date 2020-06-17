Эко Патруль подвел первые итоги проекта по мониторингу атмосферного воздуха в промышленных городах

Проект направлен на разработку и постепенное внедрение научно обоснованной системы государственного экологического мониторинга.

Общественное формирование «Экологический патруль» подвело первые итоги реализации проекта по мониторингу атмосферного воздуха в промышленных городах.

Об этом сообщается на странице Эко Патруля в Facebook.

«После анализа анкет участников, остался немного грустный осадок от результатов проекта. Всего мы должны были установить около 130 приборов. Всего заполнено было 85 анкет. 24 из которых хотели установить приборы не в городах-участниках проекта, а в различных городах Киевской и Днепропетровской областей, Одессе, Запорожье, Ивано-Франковске и Славянске. Поэтому эти анкеты не принимались во внимание», - объяснили организаторы проекта.

В то же время, за городами, на которые был нацелен проект, в Эко Патрули получили следующие результаты:

- Кривой Рог: планировалось установить 53 поста, заполнены 3 анкеты, пока что получено 1 подтверждение участия (ждем дальше).

- Мариуполь: планировалось установить 22 поста, заполнены 3 анкеты, пока получено 3 подтверждения участия. В городе уже действует 1 наш активный прибор, и передано 17 приборов в наш офис в Мариуполе для дальнейшей передачи желающим.

- Днепр: планировалось установить 55 постов, много анкет территориально расположены в зонах, где уже расположены приборы, поэтому мы имели возможность уделить внимание "проблемным" и техногенно нагруженным зонам города. Всего, отвечают требованиям отбора 26 анкет, получено подтверждение участия от 16 анкет (ждем дальше).

Также организаторы проекта сообщили, что совсем скоро перейдут непосредственно к передаче и активации датчиков.

В то же время в Эко Патруле отметили, что до сих пор ищут волонтеров для помощи в передаче приборов участникам проекта. Всех желающих просят обращаться по ссылке.

Проект «Общественный мониторинг», учрежденный общественным формированием «Экологический патруль», направлен на разработку и постепенное внедрение научно обоснованной системы государственного экологического мониторинга с учетом требований Директивы 2008/50/ЕС и Порядка осуществления государственного мониторинга в области охраны атмосферного воздуха на территории промышленных городов Днепр, Кривой Рог, Мариуполь (совпадают с официальными агломерациями) и сельской местности (Широковский район Днепропетровской области), а также особенностей зонирования территории агломераций, уровней техногенной нагрузки, плотности застройки соединив наблюдения государственного и общественного мониторинга.

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