Канадские ученые развенчали миф об изменении климата из-за Солнца

Масштабные периодические изменения климата в северном полушарии Земли не зависят от солнечной активности.

Изменение солнечной активности не влияет на масштабные периодические изменения климата в северном полушарии Земли. К такому выводу пришли ученые из Канады.

Читайте такжеАстрономы засомневались в существовании Планеты Х

Об этом сообщает Phys.org. Периодические изменения климата на севере Атлантического океана, между Исландской депрессией и Азорским антициклоном, названные осцилляцией, отвечают за суровость зим в Европе.

Считалось, что эти климатические изменения, в свою очередь, зависят от цикла Швабе – 11-летнего цикла солнечной активности. Некоторые ученых, основываясь на этом, пытались спрогнозировать погодные условия зимой на много лет вперед.

В новой работе климатологи показали, что между осцилляцией и циклом Швабе нет прямой связи. Экологи продемонстрировали, что до середины 1960-х годов влияние Солнца на осцилляцию никак не прослеживается, хотя есть слабая корреляция после этой временной точки.

Последнее объясняется случайным совпадением из-за внутренней изменчивости климатической системы и не может использоваться для прогнозирования погодных условий в будущем. Таким образом, причина кроется в самой атмосфере Земли, а не в космических явлениях.

Ранее УНИАН сообщал, что таяние льда в Гренландии ускорилось в четыре раза за 10 лет.