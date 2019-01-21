Трамп пожаловался на отсутствие глобального потепления в США

Трамп неоднократно заявлял, что Глобальное потепление является мифом, а борьба с ним в частности негативно влияет на американскую экономику.

Президент США Дональд Трамп очередной раз высмеял проблему глобального потепления, иронично посетовав на его отсутствие в США.

Глава Белого дома отметил, что сейчас, когда в большинстве штатов страны выпало много снега и установилась холодная погода, США потребовалось бы глобальное потепление.

«Будьте осторожны и попытайтесь не выходить из дома. Значительная часть страны страдает от невероятного количества снега и почти рекордных холодов. Было бы неплохо получить немного того самого старого доброго глобального потепления прямо сейчас!», — написал Трамп в Twitter.

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Напомним, Трамп неоднократно заявлял, что Глобальное потепление является мифом, а борьба с ним в частности негативно влияет на американскую экономику. После избрания на пост президента он вышел из Парижского климатического соглашения, которое в 2015 году подписали 170 стран мира.

Парижское соглашение — международное соглашение 2015 года, которое регулирует меры по уменьшению выбросов углекислого газа. Согласно с ним, индустриально развитые страны должны принять все возможные меры к 2020 году ради сдерживания роста глобальной температуры в пределах 1,5-2 градусов Цельсия к концу столетия.