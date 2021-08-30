28 августа мужчина покинул Афганистан вместе со своими четвероногими любимцами, за которыми ухаживал в своей благотворительной организации.

Бывшего британского морского пехотинца Пола "Пена" Фартинга, который отказывался выезжать из Афганистана без своих двухсот животных, успешно эвакуировали.

Об этом сообщает BBC, ссылаясь на организацию Фартинга.

28 августа мужчина покинул Афганистан вместе со своими четвероногими любимцами, за которыми ухаживал в своей благотворительной организации. На следующий день Пол Фартинг приземлился в аэропорту Хитроу в Лондоне.

"Прибыл в Хитроу с частичным успехом. Смешанные эмоции и настоящее глубокое чувство грусти за афганцев сегодня... Хитроу проявил настоящее сочувствие в отношении афганских беженцев", - прокомментировал он в Twitter.

Всего в организации Фартинга 60 котов и 140 собак, а также 68 сотрудников, которые не были эвакуированы.

По словам ветеринара Иэна Макгилла, который находился на борту самолета, животных после приземления отправили в карантинные приюты.

"Животные, учитывая то, что они пережили, в целом в очень хорошем состоянии", - сказал доктор Макгилл.

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Ветеран Королевской морской пехоты основал приют "Новзад" еще в 2007 году, чтобы обеспечить крышей собак, кошек и ослов, которые спасли жизнь британским военным.

Во время захвата талибами Афганистана Пол, как и другие сограждане в стране, заблаговременно планировал эвакуацию домой. Для этого снял частный рейс, чтобы поместить на борту животных и 68 работников приюта.

Однако после взрывов 26 августа ситуация изменилась. Рейс Фартинга отменили из-за повышения уровня опасности в афганской столице. После этого мужчина требовал от Британии обеспечить вылет всем его воспитанникам и подчиненным.

Автор: Денис Прядко