Владелец приюта для животных в Кабуле гражданин Великобритании Пол Фартинг отказался эвакуироваться с другими людьми из Афганистана, если страна не обеспечит также выезд его 200 воспитанникам.
Об этом сообщает BBC.
Ветеран Королевской морской пехоты основал приют "Новзад" еще в 2007 году, чтобы обеспечить додом собак, кошек и ослов, спасавших жизнь британским военным.
Во время захвата талибами Афганистана Пол, как и другие сограждане в стране, планировал эвакуацию домой. Для этого он арендовал частный рейс, чтобы поместить на борту животных и 68 работников приюта.
Однако после взрывов 26 августа ситуация изменилась. Рейс Фартинга отменили из-за повышения уровня опасности в афганской столице. Теперь мужчина требует от Британии обеспечить вылет всем его воспитанникам и подчиненным.
На что министр обороны Бен Уоллес в Twitter ответил, что сейчас в приоритетах эвакуация людей, и очередь из афганцев в самолет они ради животных никак не могут подвинуть.
После скандала в соцсети чиновник уточнил, что противодействовать эвакуации воспитанников "Новзада" не собирается. Еще позже Уоллес дал "добро" на содействие эвакуации.
Фартинга пропустят в аэропорт, а затем туда приземлится самолет из соседней с Афганистаном страны, чтобы вывезти всех животных из Кабула.
Операцию по эвакуации животных уже прозвали "Ковчегом".
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