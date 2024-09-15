Редкие и экзотические растения могут погибнуть зимой из-за низких температур.

Национальный ботанический сад имени Николая Гришко в Киеве - самый большой сад в Украине и один из крупнейших в Европе. Здесь произрастает около 13 000 видов деревьев, цветов и других растений со всего мира. Однако сейчас он находится на грани катастрофы – множество редких и экзотических растений могут погибнуть зимой из-за разрушения энергоинфраструктуры от российских ударов.

Как рассказала The Guardian сотрудница ботсада Жанна Ярославская, во время отключений электричества они используют печь, которую отапливают дровами, чтобы поддерживать нужную температуру.

"Зимой мы делаем это круглосуточно. Нашим растениям нужна постоянная температура. Они не любят ни холода, ни жары", - отметила она. Так, например коллекции бромелиевых из Америки, требуется минимальная температура 10 °C, ниже этого значения все погибнет.

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"В худшем случае мы потеряем большую часть нашей коллекции", — сказал Роман Иванников, руководитель отдела тропических и субтропических растений.

Так, например в оранжерее орхидей - уникальная коллекция экзотических образцов. В прошлом году тут были установлены три тепловых насоса для поддержания температуры на уровне 20–22 °C. Но резервного питания на случай длительного отключения нет.

Также ботсад пострадал от ракетных обстрелов столицы - время от времени падающие обломки разбивают стекла в теплицах. Взрывные волны также сместили кусок стены и повалили краснокнижные растения. "Прямого попадания у нас не было. Но мы понесли большой ущерб", — сказал Иванников.

Ярославская говорит, что что хотела бы заменить старые здания на современную, более теплосберегающую версию, однако нет смысла вносить улучшения, пока идет война. На данный момент цель состояла в том, чтобы сад и его 4000 тропических и субтропических растений пережили предстоящую зиму.

"Если бы у меня была волшебная палочка, я бы хотела, чтобы не было России", — говорит Ярославская. "Нет России — значит нет проблем. Мы могли бы жить нормально".

Ситуация в энергетике

Также мы рассказывали, что воздушные линии электропередач в Украине могут перенести под землю, чтобы обезопасить их от российских обстрелов.

Со следующей недели отключений света в Украине может стать больше, рассказал директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко. По его словам, второй блок Южноукраинской АЭС на следующей неделе может уйти во внеплановый ремонт из-за повреждения главной помпы.

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