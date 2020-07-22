В Одессе после попытки поднять аварийный танкер «Делфи» усилилось вытекание нефтепродуктов в море

Содержание в морской воде нефтепродуктов сейчас превышено в 21 раз.

В Одессе после попытки подъема аварийного танкера «Делфи», потерпевшего крушение на пляже в 2019 году, усилилось вытекание нефтепродуктов в Черное море.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня мэр Одессы Геннадий Труханов во время сессии Одесского городского совета заявил, что этой ночью с судна снова произошла утечка нефтепродуктов.

«Ночью произошла новая утечка…», - сказал Труханов, отметив, что сейчас проводятся мероприятия по подъему судна. При этом он добавил, что снять судно с мели и поставить на киль (выровнять) - будет очень проблематично.

Тем не менее, он акцентировал, что городская власть не позволит ликвидировать танкер путем распила на месте - в акватории пляжа, так как это нанесет еще больший ущерб окружающей среде.

Труханов поручил профильным департаментам обратиться в администрацию Одесского порта с просьбой об установке дополнительных боновых заграждений.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, после последней утечки содержание в морской воде нефтепродуктов превышено в 21 раз.

Известный активист, руководитель общественной экологической организации «Зеленый лист» Владислав Балинский сообщил, что ситуация относительно «Делфи» сильно усугубилась после попытки 18 июля приподнять танкер при помощи буксиров.

«Было просто плохо, а после попытки турбоподъема стало очень плохо. В первую очередь из-за полной безнаказанности и безалаберности работников АМПУ...», - заявил Балинский. Он уточнил, что проблема, в том числе в использовании неподходящих средств препятствования растеканию нефтепродуктов.

В частности, по его словам, первоначально использовались не предназначенные для моря «речные» боны, которые слишком низкие, узкие и у них нет достаточной плавучести.

«Сейчас ситуация несколько иная... Боны растянуты по всему периметру судна. В рабочем состоянии данные боны должны были обеспечивать локализацию пятна разлива ... Однако, на этот раз, они нерабочие. Банально травят воздух и теряют паспортные характеристики. И снова нефтепродукты попадают на пляжи Одессы», - сообщил Балинский, подчеркнув, что объемы вытекания значительно увеличились.

Общественник отмечает, что 18 июля попытка турбоподнятия привела к общему поднятию корпуса судна минимум на 0,5 м. При этом все содержимое, которое еще на нем остается также сместилось, и начало изливаться в море, в том числе через образовавшиеся в корпусе свищи и технологические отверстия.

Как предполагает Балинский, значительная часть нефтепродуктов за вчерашний день и сегодняшнюю ночь уже оказалась в Одесском заливе. При этом, речь не только о «легкой пленке», а и о тяжелых фракциях.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2019 года в Черном море возле Одессы потерпел крушение танкер «Делфи» (Delfi) с тремя украинцами на борту. Из-за шторма его отнесло к пляжу «Дельфин» в Одессе. Водолазы эвакуировали трех членов экипажа. В результате аварии танкера нефтепродуктами было загрязнено побережье.

Также выяснилось, что у танкера были проблемы с судовыми документами. В качестве одной из версий обсуждалась возможность его участия в незаконной дозаправке судов. Но Госпогранслужба данный факт не подтвердила.

По версии следствия, танкер потерпел крушение из-за того, что капитан проигнорировал предупреждения о шторме и отказался от предложенной помощи, чем поставил под угрозу жизни членов экипажа и безопасность в акватории Одесского морского порта. В дальнейшем судно начало дрейфовать и попало на мель.

Судовладелец пообещал убрать «Делфи» с пляжа «Дельфин» до 31 марта 2020 года. Однако судно так и не убрали с побережья в обещанный срок.

В мае, июне и июле были зафиксированы несколько утечек нефтепродуктов с аварийного танкера.

Председатель Одесской ОГА Максим Куцый заявлял, что судовладелец обещает убрать танкер до 25 июня, но позднее Администрация морпортов продлила сроки до 20 июля.

Попытка компании-подрядчика 18 июля приподнять «Делфи» при помощи буксиров завершилась неудачей.

Пляж «Дельфин» закрыт для отдыхающих.

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