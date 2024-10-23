Представители вида "Адели" в основном гнездятся на других островах.

Возле украинской антарктической станции "Академик Вернадский" среди тысяч субантарктических пингвинов появились пингвины Адели. Они миниатюрные, имеют полностью черную голову и бело-голубые глаза.

В Национальном антарктическом центре объясняют, что обычно возле "Академик Вернадской" - на острове Галиндез, где базируются украинские ученые, находятся именно субантарктические пингвины.

"Когда мы говорим о возвращении пингвинов к "Вернадскому", то обычно имеем в виду субантарктических пингвинов. Этот вид легко узнать по красному клюву и белым полосам на висках. Именно количество субантарктических пингвинов достигло рекордных 7 тысяч на нашем острове Галиндез в прошлом сезоне", - рассказали в центре.

В то же время в окрестностях станции "Академик Вернадский" можно встретить также пингвинов Адели. Они миниатюрные, имеют полностью черную голову и бело-голубые глаза. Говорится, что представители этого вида в основном гнездятся на других островах, а к украинским полярникам, на Галиндез, заходят в гости.

"Но несколько пар могут гнездиться и здесь. Например, в прошлом году гнезда сделали две пары, однако только у одной был малыш. Сейчас на нашем острове тоже уже есть две пары "аделек". Пока активное строительство гнезда наши биологи зафиксировали у одной", - говорится в сообщении.

Ученые надеются, что в этом году на Галиндезе родятся маленькие "Адели" и ученые смогут заснять маленьких птиц.

Антарктическая станция "Академик Вернадский" - последние новости

В конце августа в районе украинской антарктической станции "Академик Вернадский", расположенной на острове Галиндез, неожиданно появились субантарктические пингвины. Представители этого вида с антарктической весны до осени обитают на Галиндезе. Здесь строят гнезда, откладывают яйца и выводят птенцов. В августе в Антарктике заканчивается зима. Поэтому биологи фиксировали постоянные заходы на Галиндез групп субантарктических пингвинов, от 10 до 70 птиц. Меньшие группы встречались непосредственно возле станции, а большие - на мысе Пингвин-Пойнт - с другой стороны острова.

Недавно украинские полярники сняли огромный айсберг, внутри которого - большое количество пресной воды. "Бассейн" внутри ледовой горы свидетельствует о негативных изменениях климата. Ученые доказали, что со временем скорость таяния ледников в Антарктике растет. Соответственно, большее количество пресной воды попадает в Южный океан. Поскольку пресная вода отличается от соленой по плотности, то рост ее количества в океане может влиять даже на течения.

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