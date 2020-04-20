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Во Львовской области в течение пяти часов тушили пожар на свалке (фото)

16:44, 20 апреля 2020
Экология
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Пожар начали тушить утром / Facebook Андрей Шумский

Об этом рассказал в Facebook председатель Яворивской РГА Андрей Шумский.

По его словам, пожар зафиксировали на Новояворовской свалке. Спасатели приступили к тушению в семь утра.

Это второй подобный инцидент на этой свалке / Facebook Андрей Шумский

"По состоянию на 12:30, благодаря работникам ГСЧС, пожар ликвидирован, но руководитель коммунального предприятия на место пожара не появилась, так было и 7 апреля на Благовещение", - написал чиновник.

По его данным, 7 апреля на этой же свалке произошел аналогичный пожар.

В полдень пламя потушили / Facebook Андрей Шумский

Как сообщал УНИАН, в Дрогобыче чиновник зарабатывал на невывезенном мусоре.

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