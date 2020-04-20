Во Львовской области в течение пяти часов тушили пожар на свалке (фото)
16:44, 20 апреля 2020Экология
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В прошлый раз этот полигон горел в апреле 2020 года.
Пожар начали тушить утром / Facebook Андрей Шумский
Во Львовской области в понедельник произошел пожар на одном из мусорных полигонов.
Об этом рассказал в Facebook председатель Яворивской РГА Андрей Шумский.
По его словам, пожар зафиксировали на Новояворовской свалке. Спасатели приступили к тушению в семь утра.
Это второй подобный инцидент на этой свалке / Facebook Андрей Шумский
"По состоянию на 12:30, благодаря работникам ГСЧС, пожар ликвидирован, но руководитель коммунального предприятия на место пожара не появилась, так было и 7 апреля на Благовещение", - написал чиновник.
По его данным, 7 апреля на этой же свалке произошел аналогичный пожар.
В полдень пламя потушили / Facebook Андрей Шумский
Как сообщал УНИАН, в Дрогобыче чиновник зарабатывал на невывезенном мусоре.
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