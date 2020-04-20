Во Львовской области в течение пяти часов тушили пожар на свалке (фото)

В прошлый раз этот полигон горел в апреле 2020 года.

Во Львовской области в понедельник произошел пожар на одном из мусорных полигонов.

Об этом рассказал в Facebook председатель Яворивской РГА Андрей Шумский.

По его словам, пожар зафиксировали на Новояворовской свалке. Спасатели приступили к тушению в семь утра.

"По состоянию на 12:30, благодаря работникам ГСЧС, пожар ликвидирован, но руководитель коммунального предприятия на место пожара не появилась, так было и 7 апреля на Благовещение", - написал чиновник.

По его данным, 7 апреля на этой же свалке произошел аналогичный пожар.

Как сообщал УНИАН, в Дрогобыче чиновник зарабатывал на невывезенном мусоре.