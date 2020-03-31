В бердянском сафари-парке родились двое белых тигрят (видео)
12:07, 31 марта 2020Экология
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До сегодня их мама не отходила от малышей.
Двое белых тигрят родились в бердянском сафари-парке
Двое белых тигрят родились в бердянском сафари-парке. Котята появились на свет десять дней назад, но до сегодня их мама не отходила от малышей.
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Каким-то чудом тигрицу Азиру все же удалось выманить в большой вольер, и, пока она ела - работники зоопарка смогли разглядеть тигрят ближе, говорится в сюжете ТСН.
Мальчики родились здоровыми. Забирать их от матери не собираются, потому Азира хорошо о них заботится.
Как сообщал ранее УНИАН, в зоопарке Сичуаня появились первые в этом году панды-близнецы.
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