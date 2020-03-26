Коронавирус в мире: карантин помог очистить воздух (видео)

Лучшие показатели сейчас у городов, которые находятся на строгом карантине.

Карантин помог очистить воздух в Европе. Спутниковыми кадрами поделилось Европейское агентство по охране окружающей среды.

Читайте такжеВ Париже проба качества воздуха показала поразительный результатОб этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что из-за коронавируса прекратилась работа заводов, люди меньше пользуются автомобилями. Следовательно, и уменьшилось количество опасных выбросов, улучшилось качество воздуха.

Лучшие показатели сейчас у городов, которые находятся на строгом карантине. Только в Милане и Мадриде за последний месяц количество вредных выбросов уменьшилось почти вдвое.

Ранее УНИАН сообщал, как отсутствие туристов превратила воду в каналах Венеции на кристально чистую.