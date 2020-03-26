Коронавирус в мире: карантин помог очистить воздух (видео)
17:35, 26 марта 2020Экология
242 0
Лучшие показатели сейчас у городов, которые находятся на строгом карантине.
Польза от карантина: как жесткие ограничения в мире помогают очистить воздух
Карантин помог очистить воздух в Европе. Спутниковыми кадрами поделилось Европейское агентство по охране окружающей среды.
Читайте такжеВ Париже проба качества воздуха показала поразительный результатОб этом говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что из-за коронавируса прекратилась работа заводов, люди меньше пользуются автомобилями. Следовательно, и уменьшилось количество опасных выбросов, улучшилось качество воздуха.
Лучшие показатели сейчас у городов, которые находятся на строгом карантине. Только в Милане и Мадриде за последний месяц количество вредных выбросов уменьшилось почти вдвое.
Ранее УНИАН сообщал, как отсутствие туристов превратила воду в каналах Венеции на кристально чистую.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды
- Коронавирус карта распространение на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter